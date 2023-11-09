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استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس

11/9/2023 3:12:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اُستشهد شابان، اليوم السبت، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشابين سائد
مشه (32 عاما)، ووسيم الأعرج (19 عاما)، متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، خلال عملية الاقتحام، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي إحداها لسيدة (50 عاما) أصيبت بأربعة رصاصات، ووضعها الصحي خطير، فيما أصيب ثلاثة آخرون بشظايا الرصاص الحي وجرى علاجهم ميدانيا، إضافة إلى 75 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال من دخول المخيم، كما تعرضت لإطلاق قنابل صوت بشكل مباشر لمنعهم من الدخول إلى المخيم.

وأفاد المصور الصحفي جمال ريان، بأنه خلال تغطيته للاقتحام، كان يقف أمامه الشابين مشه والأعرج، وتفاجأ بإطلاق قناص الاحتلال الرصاص بشكل مباشر عليهما، ما أدى لارتقائهما على الفور.

وأكد أن الشهيدين لم يكونا يشكلان أي خطر على جنود الاحتلال، وأن قناص الاحتلال أطلق الرصاص بشكل مباشر عليهما.

وكانت قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو رزق في حارة "الجماسين" وسط المخيم، وهاجمت المنزل بعدة قذائف "انيرجا"، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن اعتقالات.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 150 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي

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