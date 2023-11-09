إصابة شاب برصاص الاحتلال في قفين شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق في مواجهات اندلعت مساء اليوم الخميس، في بلدة قفين شمال طولكرم.
وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت وسط بلدة قفين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم، بينما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.
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