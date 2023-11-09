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إصابة شاب برصاص الاحتلال في قفين شمال طولكرم

11/9/2023 3:12:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق في مواجهات اندلعت مساء اليوم الخميس، في بلدة قفين شمال طولكرم.
وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت وسط بلدة قفين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم، بينما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

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