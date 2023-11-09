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سلفيت: الاحتلال يعتدي على مواطنين من الزاوية

11/9/2023 3:12:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أصيب مساء اليوم الخميس، مواطنان من بلدة الزاوية غرب سلفيت، برضوض، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما قرب مستعمرة "عمونائيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال المحافظة.
وقالت مصادر ملحية، إن الاحتلال اعتدى على المواطنين عبد الرحيم اسماعيل شقور ومـأمون عوني شقور، واحتجزهما لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما.

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