سلفيت: الاحتلال يعتدي على مواطنين من الزاوية
التاريخ
11/9/2023 3:12:54 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أصيب مساء اليوم الخميس، مواطنان من بلدة الزاوية غرب سلفيت، برضوض، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما قرب مستعمرة "عمونائيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال المحافظة.
وقالت مصادر ملحية، إن الاحتلال اعتدى على المواطنين عبد الرحيم اسماعيل شقور ومـأمون عوني شقور، واحتجزهما لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما.
MENAFN09112023000205011050ID1107403210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.