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تشييع جثمان الشهيد مهند جاد الحق من مخيم الأمعري

11/9/2023 3:12:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN/شيع المئات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد مهند عبد القادر جاد الحق، الذي ارتقى جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الأمعري، بمدينة البيرة، في وقت سابق.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب جاد الحق (29 عاماَ) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في البطن، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في المخيم.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم الامعري، قبل أن ينقل جثمانه الى المسجد وسط الأمعري للصلاة عليه، ومنه إلى مقبرة البيرة الجديدة حيث ووري الثرى.
وكان ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 5 في الفخذ وواحد في البطن، واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

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