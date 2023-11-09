تشييع جثمان الشهيد مهند جاد الحق من مخيم الأمعري

(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN/شيع المئات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد مهند عبد القادر جاد الحق، الذي ارتقى جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الأمعري، بمدينة البيرة، في وقت سابق.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب جاد الحق (29 عاماَ) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في البطن، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في المخيم.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم الامعري، قبل أن ينقل جثمانه الى المسجد وسط الأمعري للصلاة عليه، ومنه إلى مقبرة البيرة الجديدة حيث ووري الثرى.
وكان ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 5 في الفخذ وواحد في البطن، واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
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