الاحتلال يداهم خياما في الأغوار

الاحتلال يداهم خياما في الأغوار
التاريخ
11/9/2023 3:12:52 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خيام أحد المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية، وفتشتها.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم خيام المواطن هايل بشارات في حمصة التحتا، وفتشها، ودقق في البطاقات الشخصية، والهواتف النقالة لأفراد العائلة.
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