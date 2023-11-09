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الاحتلال يداهم خياما في الأغوار

11/9/2023 3:12:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خيام أحد المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية، وفتشتها.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم خيام المواطن هايل بشارات في حمصة التحتا، وفتشها، ودقق في البطاقات الشخصية، والهواتف النقالة لأفراد العائلة.

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