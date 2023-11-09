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الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض السولار عالميا

11/9/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع سعر البنزين بنوعية (90 و95)، وانخفض سعر السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الثاني 803.8 دولارات للطن، مقارنة بـ 796.3 دولارا معدل سعره في تشرين الأول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.4 دولارا للطن، مقابل 844.7 دولارا المسجل في تشرين الأول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8%.


وانخفض سعر السولار من 837.3 إلى 804.1 دولارات للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4%، كما انخفض سعر الكاز من 877.3 إلى 853.5 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7%.


وانخفض سعر زيت الوقود من 464.8 إلى 449.6 دولارا للطن بنسبة انخفاض 3.3%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولارا للطن مقارنة بـ 611.3 دولارا للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1%.


إلى ذلك، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي إلى 87.6 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 91.2 دولارا معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.9%.

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