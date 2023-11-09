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دبي تستضيف حفلات فنية متنوعة

11/9/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتضن دبي حفلات موسيقية متنوعة في الشهر الجاري، يحييها عدد من أبرز نجوم الوطن العربي، حيث يقدمون مجموعات من أغانيهم المتنوعة التي يتمتعون معها أفراد الجمهور، وذلك وسط عروض وفقرات متنوعة، إذ تتناغم تلك الحفلات، وفي تلك الأجواء الشيقة، مع برامج ترفيهية وإبداعية متميزة تحتضنها المدينة، ضمن برامج الموسم الحالي.

وتتضمن قائمة الأسماء التي تحيي هذه الحفلات الفنية اللافتة، عدداً مهماً من النجوم الذين يغنون وسط حضور جماهيري كبير، وعلى رأسهم رامي عياش، نجم البوب اللبناني، الذي كان قد قدم حفلة في 3 الشهر الجاري، وميزت بالكثير من التفاعل من الجمهور، حيث غنى في مطعم ووجهة بازار- دبي، مجموعة من روائعه التي لقيت شعبية كبيرة. كما سيكون الجمهور على موعد، في بازار دبي، مع عدد من الحفلات الأخرى لنجوم مهمين، يحيون حفلات متميزة، ومنهم في 11 الجاري، النجم فارس كرم، الذي سيمتع جمهور المكان بسهرة حافلة بروائع أغانيه الأكثر شهرة. ومن المقرر أيضاً، أن يتبع ذلك، عدد كبير من الحفلات التي ستعكس أجواء الفرح وتقدم الكثير من الفن الذي يرضي أذواق الجمهور، خلال حفلات مستمرة ينظمها بازار دبي الواقع في ميدان جراند ستاند، ند الشبا.


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