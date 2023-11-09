مدرب مصر يوضح سبب استدعاء فتوح وصبحي لقائمة المنتخب رغم عرضهما للبيع



قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إنه صاحب القرار النهائي المتعلق بضم اللاعبين للمنتخب وذلك تعليقا على استدعاء ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لتشكيلة مكونة من 25 لاعبا أعلنها اليوم الخميس استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في وقت لاحق من نوفمبر الجاري.

وظهر في التشكيلة الحارس صبحي والمدافع فتوح رغم قرار الزمالك بعرضهما للبيع "بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهما بطريقة حاسمة".

وجاء محمد صلاح هداف ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال على رأس التشكيلة التي تستضيف جيبوتي يوم 16 نوفمبر قبل السفر لمواجهة سيراليون بعدها بثلاثة أيام ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وأبلغ فيتوريا مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "القرار النهائي يعود لي. أستمع للجميع واتخذ القرار بناء على وجهة نظري وقراري النهائي استدعاء فتوح وصبحي.

"أنا معجب بهما. خلال المعسكرات الماضية لم يفتعل الثنائي أي مشكلة. لا أستمع للإعلام وأتابع الأخبار الرسمية فقط. نادي الزمالك لم يتخذ قرارا نهائيا بشأنهما وحين يتخذ قرارا سنرى ما سيحدث".

وعاد رامي ربيعة مدافع الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط إلى التشكيلة بعد غيابهما خلال الفترة الماضية.

وقال المدرب البرتغالي "استدعاء ربيعة رسالة للجميع بأن باب المنتخب مفتوح بشرط الكفاءة".

وأكد فيتوريا تلقيه للعديد من العروض لكنه مستمر مع منتخب مصر.

وأضاف فيتوريا "أشعر بالحب والراحة في مصر. أهدافي تدفعني للاستمرار وأهمها بلوغ كأس العالم".

وتستعد مصر أيضا لخوض كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي:

حراس مرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

مدافعون: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

لاعبو وسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد (زيزو) - محمود حمادة - حمدي فتحي

مهاجمون: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود حسن (تريزيجيه) - عمر مرموش - حسين الشحات.

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