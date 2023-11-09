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مباراتان في انطلاق دوري رجال اليد

11/9/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً منافسات مسابقة دوري رجال اليد، المسابقة الرابعة بموسم رجال اليد 2023 - 2024، بمباراتين.

ويشهد الموسم 6 مسابقات، بمشاركة 8 فرق، سعت وتسعى للفوز بألقاب مسابقات الموسم، الذي انطلق في الخامس من سبتمبر 2023، ويستمر لغاية 15 مايو 2024.

وستكون الانطلاقة في السابعة مساء الجمعة بمباراتين في الدور التمهيدي للمسابقة، التي تقام بدورين تمهيدي ونهائي، يستضيف في الأولى فريق الوصل فريق العين، وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفاً على فريق مليحة..

وتستكمل الجولة الأولى للمسابقة السبت بمباراة واحدة، تجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه فريق دبا الحصن، وتم تأجيل مباراة الشارقة مع الجزيرة إلى 19 ديسمبر 2023.

نظام جديد

ووضعت لجنة المسابقات نظاماً جديداً لبطولة الدوري العام في هذا الموسم، يشمل 65 مباراة، ومكوناً من دور تمهيدي، يتضمن 55 مباراة، ويقام بنظام الدوري الكامل من دورين، تسفر نتائجه عن تحديد الفرق الأربعة الأولى التي ستخوض منافسات الدور نصف النهائي، المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب، وتحددان هوية طرفي المباراة النهائية، بجانب طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام في 27 أبريل 2024.

ويتزامن نصف نهائي الدوري، مع إقامة دورٍ تكميلي للفرق التي حلت بختام التمهيدي في المراكز من (5 – 8)، من دور واحد، تجمع الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع، والفائزان يتنافسان على المركزين الخامس والسادس، والخاسران يلعبان على المركزين السابع والثامن، في 24 أبريل 2024.

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