ختام دراسات المستوى الثالث لمدربي الشراع الحديث

تختتم، غدا دورة دراسات (المستوى الثالث) للمدربين في رياضة الشراع الحديث، والتي ينظمها للمرة الأولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشارك 14 دارساً ودارسة في الدورة، التي انطلقت بداية الأسبوع، بإشراف ومشاركة المحاضرين المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي للشراع الحديث البريطاني تيم كروس، والمغربي زهير اللباط، حيث أنجزت أعمال الدورة والدراسات على شقين نظري وعملي.

واستفاد من هذه الدراسات نخبة من أبطال وبطلات هذه الرياضة، في إطار خطط مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية وزيادة رقعة انتشار الرياضات البحرية الشراعية الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية وتحفيزها للإبداع في هذا المجال خصوصاً أن رياضات الإبحار الشراعي أخذت في الصعود، وحصلت على القبول من شريحة واسعة، مما يشجع على تأهيل كادر وطني من الجنسين في هذا المجال.

وينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مساء الجمعة، في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية حفل ختام دورة دراسات المستوى الثالث للمدربين، بمشاركة مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، والأكاديمية الوطنية الأولمبية، حيث سيتم توزيع الشهادات على الدارسين، والذين نالوا شرف المشاركة في هذه الدورة، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط.



قائمة

الجدير بالذكر أن دراسات المستوى الثالث للمدربين شهدت مشاركة أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث من الجنسين، وضمت القائمة كلاً من: ضحى محمد البشر صاحب برونزية (ألكا 6) في دورة الألعاب العربية بالجزائر 2023، وغلا محمد البشر، ووفاء الكثيري المشرفة الإدارية والفنية على منتخب أوبتمست، والجازي سيف المحيربي، وعبدالعزيز عبدالله المرزوقي وسعيد ناصر، ومحمد عبدالكريم الحمادي وعبدالله وهزاع محمد البشر ويوسف حسن الحمادي، وسعود أحمد المعينة، وحمزة إسماعيل العلي، وعبدالله سلطان المرزوقي.

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