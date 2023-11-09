الرائد يحقق فوزاً مفاجئاً على الشباب في الدوري السعودي

حقق الرائد فوزا مفاجئا على ضيفه الشباب 2 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الرائد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الرائد عن طريق كريم بركاوي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جوليو تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رومان سايس هدف الشباب الوحيد.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الخليج على ضيفه الطائي 3 /1.

وتقدم الطائي عن طريق بيرنارد مينساه في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الخليج التعادل عن طريق خالد ناري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

واختتم محمد شريف ثلاثية الخليج في الدقيقة 73، ليرفع فريقه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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