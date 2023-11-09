رالي دبي الصحراوي ينطلق غداً بالمرحلة الاستعراضية الليلية



تنطلق غدا النسخة السابعة المحدثة من رالي دبي الصحراوي بالمرحلة الاستعراضية في فستيفال سيتي في دبي المخصصة للمشاهدين قبل انطلاق جولتي الرالي يومي السبت والأحد.

وهذه النسخة هي الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) والتي يشارك فيها أفضل السائقين والدراجين لمدة 3 أيام بداية بالمرحلة الاستعراضية الليلية، والمقامة على مسار مصمم خصيصاً بطول 2 كم على الواجهة البحرية.

ويحظى الرالي بدعم من حكومة دبي والجهات التابعة لها، ما يساعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) على تقديم واحدٍ من أكثر أحداث رياضة السيارات الدولية المنتظرة لهذا العام في الإمارات.

وقال سعادة خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO): "الدعم المستمر من حكومة دبي ومؤسساتها يمكّننا من تقديم رالي رفيع المستوى وذو شهرة عالمية.. فخورون بتمثيل المنطقة بتاريخها وحضارتها حيث تجتمع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الصعبة والتطور التقني لدبي لتقدم حدثاً رياضياً رائعاً يعرض أفضل ما في الإمارات للجمهور المحلي والإقليمي والدولي".

وأعلنت تويوتا أن الأمريكي الناشئ سيث كوينتيرو فاز بالترقية لأحد أهم المقاعد في راليات الطرق الوعرة، واختارت تويوتا الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات (باها) في دبي لتقديم كوينتيرو على متن سيارة تويوتا هايلكس ذات التوربو المزدوج V6 سعة 3.5 لتر والتي كان يقودها مؤخرًا البطل العالمي ناصر العطية.

ويتنافس العطية بسيارته الجديدة (هنتر برودرايف)، ويرجح أن يأتي أكبر منافس له من فريقه السابق الذي يضم الآن كوينتيرو ذو الـ21 عاماً.

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