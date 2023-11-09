آمال عربية على «COP28»

اقتربت ساعة الجد، فخلال أسابيع قليلة سيجتمع العالم بقياداته ومؤسساته على أرض دبي، من أجل تحقيق هدف واحد، هو إنقاذ كوكب الأرض.

لا شك في أن جاهزية «دانة الدنيا» وحالة الاستنفار التي تعمّ أرجاء الإمارات من أجل تنظيم حدث استثنائي تدفعنا للتفاؤل، ويزيد ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً عن تفاعل عدّة دول عربية، وعزمها إطلاق مبادرات مناخية خلال مشاركتها في القمة، وهو ما يعني اتساع رقعة الاهتمام في بلادنا بهذه القضية المصيرية، وتحرّك مؤسساتنا الرسمية لمعالجة آثارها السلبية.

قد يتساءل البعض: لماذا التحرك العربي مهم؟

في محاولتنا للإجابة عن هذا السؤال نشير أولاً إلى أن إسهام الدول العربية لا يتجاوز 5% من إجمالي الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة،

وعلى الرغم من ذلك فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ حسب تقارير ودراسات متعددة، لعل أخطرها التقرير الذي أصدرته قبل نحو عامين المنظمة الدولية «غرينبيس» تحت عنوان «على حافة الهاوية»، حيث يعدد النتائج الكارثية المترتبة على تنامي ظاهرة التغيرات المناخية في أكثر من بلد عربي.

وفق التقرير، فإن الدول التي تقع على سواحل البحار والمحيطات هي الأكثر تأثراً بتداعيات التغيُّر المناخي، حيث تقع في دائرة الخطر حال ارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، الأمر الذي ينذر بتهجير ملايين من سكان السواحل.

وأما على صعيد الانعكاسات الاقتصادية والمالية، يطرح التقرير لبنان نموذجاً، حيث يتكبد اقتصاده خسائر تتجاوز 80 مليار دولار حتى عام 2040 استناداً إلى نتائج دراسة أطلقتها وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتوقع التقرير زيادة شح المياه مع خطر انخفاض إنتاج الغذاء بنسبة 50%.

ويقدّم مثالاً المغرب، الذي شهد ندرة في تساقط المطر خلال السنوات الأخيرة، محذراً من مواجهته ظروفاً قاسية من الجفاف الزائد، وزيادة متوسط درجات الحرارة السنوية في العقود المقبلة من القرن الجاري.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد لفت العلماء الانتباه إلى أن الكثير من دول المنطقة تشهد ارتفاع درجة الحرارة بمعدل متسارع يصل إلى 0.4 درجة مئوية لكل عقد منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي.

من أجل ذلك تتجه أنظارنا نهاية هذا الشهر نحو «إكسبو دبي»، تحدونا آمال كبيرة في نجاح «COP28» لوضع خريطة طريق واضحة المعالم تعيد السكينة والطمأنينة إلى البشرية كلها، وتضع حدّاً للمخاوف المتزايدة من انقراض الكائنات ونهاية أشكال الحياة كافة على سطح الكوكب.