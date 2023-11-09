أشاد بجهود فرق العمل.. منصور بن محمد يزور مطار آل مكتوم الدولي



زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم ، مطار آل مكتوم الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة دبي الدورة الــ18 من معرض دبي للطيران، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالي في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال"، والتحضيرات الجارية لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28.



وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل المشاركة في تنظيم الحدث على الصعيد الأمني والتشغيلي، والتي تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحدثين الكبيرين المرتقبين في دبي.

وأشاد سموه بإسهامات مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز" في نمو قطاع الطيران في دبي ودولة الإمارات، بإرساء معايير جديدة لكفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية، وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرات الرائدة في هذا المجال.



كما أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بخدمات المؤسسة المُقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، منوِّهاً بالحضور الفاعل للكوادر والكفاءات الوطنية ضمن مُختلف التخصصات.

كما أثنى سموه على استعدادات وتجهيزات المؤسسة لاستضافة نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، والتي تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، وجاهزية المؤسسة والتزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة وتعزيز تجربة المشاركين أثناء هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال الفضاء والطيران، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 95 دولة.

وشملت جولة سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، زيارة مبنى دبي لخدمات الملاحة الجوية، وتفقد سموُه التجهيزات الأمنية للمطار الخاص بكبار الشخصيات؛ وغرفة الطوارئ بمعرض دبي

للطيران، والمنفذ المخصص لمؤتمر الأطراف COP28 المقرر إقامته في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث اطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات للحدث الأهم على أجندة العالم المناخية.

وأثنى سموه على جاهزية المنفذ لاستقبال المشاركين في هذا الحدث العالمي، والذي تعكس استضافته مكانة دولة الإمارات على صعيد العمل المناخي الدولي، ودورها في توطيد أواصر التعاون الدولي، وبلورة رؤى مشتركة حول السبل الكفيلة بمواجهة تحديات الاستدامة والحد من وطأة التغير المناخي.



رافق سموه خلال الزيارة الأمين العام لمجلس أمن المنافذ والحدود سعادة عمر علي سالم العديدي، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.

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