رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التشاور مع الأشقاء والأصدقاء لوقف التصعيد في غزة وتوفير الحماية للمدنيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة، مشيراً سموه
إلى أن الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية
للمدنيين.
وقال سموه على حسابه
عبر منصة "إكس" :"بحثت مع أخي تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي اليوم، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة. الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة."
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