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رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التشاور مع الأشقاء والأصدقاء لوقف التصعيد في غزة وتوفير الحماية للمدنيين

11/9/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة، مشيراً سموه
إلى أن الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية
للمدنيين.

وقال سموه على حسابه
عبر منصة "إكس" :"بحثت مع أخي تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي اليوم، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة. الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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