مستويات احترافية متقدمة للفرق في منافسات بطولة القائد العام للياقة والتحدي 2023

نظمت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية "بطولة القائد العام للياقة والتحدي 2023 "، في نسختها الأولى، والتي جرت منافساتها في الصالة الرياضية الواقعة بمنطقة أم الرمول في إمارة دبي، وذلك بمشاركة 11 فريقاً يمثل القطاعات الإقليمية والإدارات العامة التابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

وتضمنت البطولة تحديات متنوعة لرياضة“الكروس فيت”، التي تنافس فيها المشاركون في الصالة الرياضية، حيث أسفرت النتائج النهائية وبمجموع النقاط العام للفرق عن تتويج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، بلقب درع التفوق العام للبطولة لحصوله على المركز الأول، فيما جاء فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المركز الثاني، وحقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني الفجيرة المركز الثالث.

وقال اللواء الدكتور جام المرزوقي القائد العام للدفاع المدني“إن تنظيم البطولات الرياضية للمنتسبين من عناصر الدفاع المدني يأتي في إطار الاستعداد والجاهزية، وبما يتوافق مع الخطط والأهداف الإستراتيجية للقيادة” موضحا أن هذه البطولات بتحدياتها المتنوعة تقوم على تعزيز القوة البدنية العالية، ورفع مستويات اللياقة التي تعد من المتطلبات المشروط توفرها في رجل الإطفاء ليتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، كما أن لهذه المسابقات الرياضية انعكاسات إيجابية تعود بالنفع على المنتسبين من حيث الإعداد الجسدي والتهيئة النفسية، فهي تعمل على إكسابهم المزيد من المهارات الاحترافية، والقدرات على التحمل والمرونة في الأداء، مما يجعلهم مستعدين دائماً للتعامل مع أي حدث طارئ بالسرعة والاستجابة الفورية المطلوبة".

وأشاد بكفاءة إعداد البطولة من قبل المنظمين والقائمين على أعمالها، بالإضافة إلى مستوى اللياقة العالية التي ظهر عليها جميع المتنافسين، متوجهاً بالتهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، ومتمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق.

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