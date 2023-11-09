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باولو بينتو: أسعى لإعادة ثقة الجماهير في الأبيض الإماراتي من خلال مواصلة النتائج الإيجابية

11/9/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أنه يسعى لإعادة ثقة الجماهير في المنتخب من خلال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الظهور الرسمي الأول تحت قيادته.

ويبدأ منتخب الإمارات المرحلة الثانية من مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بلقاء منتخبي نيبال والبحرين يومي 16 و21 نوفمبر الحالي.

وأدى منتخب الإمارات مساء اليوم ، تدريباته بصفوف مكتملة، على استاد نادي الوصل بزعبيل، بعد انضمام لاعبي فريق العين والشارقة، عقب انتهائهم من خوض مباريات فريقيهما في دوري أبطال آسيا.

وقال بينتو في تصريحات له "تكتسب مباراة نيبال أهمية خاصة لأنها الأولى في مشوار التصفيات وتقام على ملعبنا، والتدريب الأول الذي نخوضه بصفوف مكتملة بعد مباريات دوري أبطال آسيا، أشعر بالرضا من التزام اللاعبين فيه وسعيهم الجاد لتحقيق النقاط الثلاث في الانطلاقة الأولى".

وأضاف: " هدفنا يكمن في إعادة الثقة وإيمان الجماهير بالمنتخب من خلال مواصلة النتائج الإيجابية، نطالب الجماهير بالتواجد خلف المنتخب، لأن وجودهم مهم لتحفيز اللاعبين على الأداء بشكل أفضل".

وقال: " زيادة عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم لا تعني سهولة المهمة، لأن جميع المنتخبات لديها نفس الطموح، ولكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل".

وأكد بينتو أن اللاعبين اتيحت لهم الفرصة لتفهم فكره والتأقلم مع أسلوبه، وقال " خضنا عدة معسكرات ومباريات الفترة الماضية، الأمور تسير بشكل جيد وهناك العديد من الجوانب التي نعمل على تطويرها، والبداية مع المنتخب طيبة حتى الآن".

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