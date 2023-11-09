بثلاثية..تولوز الفرنسي يُلحق بـ ليفربول هزيمة مذلة بالدوري الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
مني فريق ليفربول الإنجليزي بهزيمة مذلة أمام مضيفه تولوز الفرنسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة تولوز ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي.
جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من آرون دوندوم، تيس دالينجا، فرانك ماجري، في الدقائق 36، 58، و76 على التوالي لصالح تولوز، بينما جاء هدفا ليفربول عن طريق كريستيان كاسيرس "في مرماه"، ودييجو جوتا في الدقيقتين 74، و89.
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