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بثلاثية..تولوز الفرنسي يُلحق بـ ليفربول هزيمة مذلة بالدوري الأوروبي

11/9/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


مني فريق ليفربول الإنجليزي بهزيمة مذلة أمام مضيفه تولوز الفرنسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة تولوز ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من آرون دوندوم، تيس دالينجا، فرانك ماجري، في الدقائق 36، 58، و76 على التوالي لصالح تولوز، بينما جاء هدفا ليفربول عن طريق كريستيان كاسيرس "في مرماه"، ودييجو جوتا في الدقيقتين 74، و89.

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