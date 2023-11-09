المدرب سيميوني يجدد عقده مع أتليتيكو مدريد حتى 2027

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027.

ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتليتيكو مدريد في التاريخ بواقع 642 مباراة.

وحقق سيميوني ثمانية ألقاب مع الفريق منذ ‭ ‬توليه المسؤولية عام 2011 ليكون أكثر مدرب تتويجا مع أتليتيكو بفوزه بالدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا مرة

واحدة والدوري الأوروبي مرتين ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية ولقب لكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وسبق للاعب الوسط ارتداء قميص أتليتيكو مدريد قبل اعتزاله وسجل 30 هدفا خلال 167 مباراة لعبها في حقبتين مع الفريق الإسباني.

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