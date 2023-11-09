حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 في نسخته الخامسة

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، بزيارة معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 في نسخته الخامسة والتي تقام تحت رعاية سموه رافقه خلالها سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

كما رافق سموه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي‎ وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من كبار المسؤولين.

ينظم المعرض مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى الـ 12 من نوفمبر الحالي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمعرض سعادة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة“أدنيك” والسيد دارين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جولته بتفقد عدد من الأجنحة والأقسام التي تعرض مختلف المنتجات والمعدات المختصة بالقطاع البحري والابتكارات الفنية والتقنية التي تعرض لأول مرة في قطاع صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، بالإضافة إلى منصات العروض الجديدة والمتقدمة في قطاعات الاستدامة البحرية والحفاظ على المقدرات البيئية الطبيعية التي تم إطلاقها للمرة الأولى في المعرض بالتزامن مع عام الاستدامة في الدولة.

وتعرف سموه على جديد المعروضات من يخوت فاخرة وقوارب من مختلف الأنواع ولكافة الاستخدامات.

وفي القناة البحرية زار سموه عددا من اليخوت والقوارب الرياضية والترفيهية واستمع من القائمين على المعرض وأصحاب الشركات المصنعة إلى شرح مفصل عن أبرز المعروضات المختصة في مجال صناعة اليخوت والتجهيزات والتصميمات المرتبطة بهذه الصناعة.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بكافة العارضين والزوار، مؤكداً أن النسخة الحالية من المعرض تعد الأكبر منذ انطلاقته الأولى في عام 2018 حيث يجمع المعرض تحت مظلته 50 دولة و711 شركة عارضة وعلامة تجارية.

وأشاد سموه بمدى التطور الذي وصلت إليه صناعة القوارب والمعدات البحرية في الدولة وقدرتها على المنافسة والوصول للأسواق العالمية، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات في عقد الشراكات ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال سموه إن إمارة أبوظبي عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية وأصبحت مقصداً سياحياً واستثمارياً عالمياً لرجال الأعمال والمستثمرين مستفيدة من مناخها وثقافتها الفريدة ومقوماتها الطبيعية لتعزيز قطاعها السياحي ويعكس أهميتها ومكانتها كموقع استراتيجي مهم لتنظيم العديد من المعارض والفعاليات العالمية والمتخصصة.

ولفت سموه إلى أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يعد واحداً من أكثر المعارض تميزاً على المستوى العالمي وحقق شهرة عالمية واسعة وبات يستقطب العديد من الشركات المتخصصة في صناعة وتصميم كافة أنواع القوارب واليخوت والتجهيزات التابعة لها.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة المعرض والتعرف على آخر المبتكرات في عالم السياحة البحرية والترفيهية منوهاً بالمشاركة الكبيرة والمكانة الطيبة التي وصلت إليها الشركات والمصانع الوطنية التي استطاعت أن تعزز مكانتها وتنافس بقوة في هذا السوق العالمي.

وأبدى سموه إعجابه بما شاهد من تقنيات متطورة أسهمت في تصنيع هذه النماذج من اليخوت والقوارب التي تتميز بالحداثة والرفاهية والإبداع، مؤكداً سموه أن المعرض يعد منصة مهمة للشركات والمصانع وللباحثين عن الرياضة والسياحة البحرية ويسهم في تنشيط الحركة السياحة والاقتصادية واستقطاب الشركات الدولية والإقليمية ويمكنها من عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك واليخوت والقوارب والرياضات المائية.

ونوه سموه بالفعاليات والنقاشات المصاحبة للمعرض والتي تتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات وتستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة المتخصصة في عالم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

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