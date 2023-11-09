مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة «ليندت آند سبرونغلي»

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات بدبي.



تناول اللقاء

التطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة التي أرست دبي أسسها على مدار سنوات في إطار الشراكة البناءة مع القطاع الخاص، وكان لها أثرها في تحقيق قصة نجاح دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، وجعلتها من أبرز المقاصد الاستثمارية بما توفره من ضمانات ومحفزات تكفل للمستثمر عوامل عدة للنجاح من بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تشريعية مرنة ومتطورة، إضافة إلى ميزة الأمان والاستقرار التي تعد من أهم المقومات اللازمة لازدهار الأنشطة الاستثمارية على تنوّع أشكالها، ما عزّز مكانة دبي كخيار مفضل للمستثمرين وللشركات العالمية الساعية إلى الدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها.



وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى أن بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم يشكل محوراً مهماً من محاور رؤية التطوير الاقتصادي في دبي للمرحلة المقبلة، لافتاً سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية D33 بما تحمله من أهداف طموحة للسنوات العشر المقبلة ومن بينها مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية، علاوة على استهداف الأجندة لرفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات، وترسيخ القطاع الصناعي رافداً أساسياً لاقتصاد دبي بما يسهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كذلك تطرّق اللقاء إلى التطور الكبير الذي تشهده دبي كمركز رئيس للمعارض والمؤتمرات، بما تستضيفه الإمارة من فعاليات كبرى داعمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية حول العالم، ومنها معرض "جلفود للتصنيع" الذي تختم أعماله اليوم (الخميس) في دبي بمشاركة عالمية واسعة، بما لهذا الحدث من أهمية، لارتباطه بأحد المجالات الحيوية وهو مجال الغذاء، مع تركيز دورته الحالية، وهي الأكبر في تاريخه، على تعزيز مفهوم استدامة الغذاء وكفاءة سلاسل التوريد، تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر الجاري.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة "ليندت آند سبرونغلي" عن تقديره للنموذج التنموي المُلهم الذي أسسته دبي، وما تقدمه من مميزات تحفيزية للشركات العالمية للانطلاق بأعمالها إلى الأسواق الواعدة عبر ما تتمتع به الإمارة من قدرات تقنية ولوجستية فائقة، وما توفره من فرص داعمة للاستثمار وبيئة تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال للتطور والنمو في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع الشركة لتنمية أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.



حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ وسعادة عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة؛ وسعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يُذكر أن عائدات "ليندت آند سبرونغلي"، وهي من أكبر منتجي الشوكولاتة الفاخرة في العالم، بلغت 5.38 مليارات دولار في العام 2022 فيما يناهز عدد موظفيها حول العالم 14 ألف موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ، سويسرا، ولها 12 مصنعاً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.



