البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة اعتباراً من اليوم



قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات اليوم الخميس في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.



من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن 15 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 20 آخرون على الأقل في مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ مداهمات "لمكافحة الإرهاب" في جنين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولاقى 178 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية حتفهم منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي شنه مقاتلو حركة

حماس من غزة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.



وارتفع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 10818 جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي.



وأفاد القدرة بأنه من بين إجمالي حصيلة القتلى

4412 طفلاً و2918 سيدة و667 مسناً فيما أصيب نحو 27 ألفاً آخرين بجروح مختلفة.



وذكر أن وزارة الصحة تلقت 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض بفعل الهجمات الإسرائيلية.



وأوضح أن 195 كادراً صحياً قتلوا في الغارات الإسرائيلية فيما دمرت 51 سيارة إسعاف، وتم استهداف 130 مؤسسة صحية وخرج عن الخدمة 18 مستشفى و46 مركز صحياً بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.



وأفاد القدرة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف في الساعات الأخيرة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال وكلاهما في مدينة غزة بقذائف مدفعية مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.



وحذر القدرة من استمرار انهيار عمل المستشفيات في قطاع غزة، معلنا توقف خدمات مستشفى العيون الحكومي الوحيد في قطاع غزة وتوقف مستشفى الصحة النفسية الوحيد في القطاع عن العمل وخروجهما عن الخدمة وذلك نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.



كما أعلن عن توقف كافة الخدمات الطبية للأطفال في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والنصر للأطفال وإبقاء عمل العناية المركزة والحضانة من خلال تشغيل مولد صغير فقط.



وطالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين.



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