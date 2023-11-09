الإمارات تواصل نقل تجهيزات المستشفى الميداني في غزة إلى العريش المصرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل الجسر الجوي الإماراتي نقل تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي إلى مدينة العريش المصرية، عبر 4 طائرات إماراتية تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 20 طائرة.
وكانت دولة الإمارات قد سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية“الفارس الشهم 3” التي اطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.
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