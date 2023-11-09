وزراء الخارجية العرب يرفضون تهجير الفلسطينيين لمصر أو الأردن أو احتلال غزة



أعلن وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماعهم في الرياض اليوم "الخميس"، رفضهم تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو الى مصر أو الأردن، أو احتلال قطاع غزة، داعين إلى " ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية المعنية ".

واجتمع وزراء الخارجية العرب، "الخميس"، بالرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل وقفه، وإعداد مشروعات القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد لعرضها على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت بالرياض.

وأدان الوزراء في البيان الصادر عقب الاجتماع والذي شمل قرارات تعبر عن الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني "الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى".

وأعلن الوزراء عن "رفض أيه ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية للقطاع. "

ودعا وزراء الخارجية العرب " للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين وشعبها ".

وأعلن البيان عن "تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف هذه الحرب ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولية وقف هذه الحرب والأزمة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين".

وشدد وزراء الخارجية العرب في بيانهم على "التمسك بحل الدولتين والدعوة فوراً لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن وربط مسألة التطبيع وإقامة السلام الشامل مع إسرائيل بتنفيذ المبادرة العربية للسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

كما شددوا على "التمسك بالولاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ورفض كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنين بالقدس المحتلة وخاصة ضد المسجد الأقصى".

وأعلن الوزراء "رفض كافة المحاولات لتوسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطراف ودول عربية أخري وتقديم الدعم المطلوب والكامل للبنان ودعوة إسرائيل لاحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وبدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم "الخميس"، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها بعد غد السبت في الرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.



وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأضاف زكي أن "مشروع القرار، الذي سيصدر في ختام القمة، سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه".