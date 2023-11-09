بايدن يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيراً ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
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