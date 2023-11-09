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بايدن يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج الرهائن

11/9/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيراً ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.


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