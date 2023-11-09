بايدن يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيراً ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.







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