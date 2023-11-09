3 ميداليات أردنية في كأس الرئيس للتايكوندو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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انطلقت، اليوم الخميس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس الرئيس للتايكوندو - نسخة آسيا - المصنفة من عيار النجمتين G2، التي يستضيفها الاتحاد الأردني في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 40 دولة، بحضور عدد من أبرز نجوم ونجمات عالم التايكوندو.
وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، نجح المنتخب الأردني في تحقيق 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).
وتوج اللاعب زيد مصطفى بذهبية وزن تحت 68 كجم، بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الأربع.
بدورها، تمكنت اللاعبة جوليانا الصادق من تحقيق الميدالية الفضية، في وزن تحت 67 كجم، بعدما فازت في مباراتين وخسرت النزال النهائي.
كما ظفر اللاعب فهد عمار بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن تحت 87 كجم، حيث فاز في نزال الدور ربع النهائي، وخسر في نصف النهائي.
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