3 ميداليات أردنية في كأس الرئيس للتايكوندو

MENAFN - Khaberni) خبرنيانطلقت، اليوم الخميس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس الرئيس للتايكوندو - نسخة آسيا - المصنفة من عيار النجمتين G2، التي يستضيفها الاتحاد الأردني في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 40 دولة، بحضور عدد من أبرز نجوم ونجمات عالم التايكوندو.

وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، نجح المنتخب الأردني في تحقيق 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

وتوج اللاعب زيد مصطفى بذهبية وزن تحت 68 كجم، بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الأربع.

بدورها، تمكنت اللاعبة جوليانا الصادق من تحقيق الميدالية الفضية، في وزن تحت 67 كجم، بعدما فازت في مباراتين وخسرت النزال النهائي.

كما ظفر اللاعب فهد عمار بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن تحت 87 كجم، حيث فاز في نزال الدور ربع النهائي، وخسر في نصف النهائي.