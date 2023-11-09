إيران: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه

إيران: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه
التاريخ
11/9/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، مساء اليوم الخميس،: نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة. أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه.
MENAFN09112023000151011027ID1107403058
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