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إيران: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه

11/9/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، مساء اليوم الخميس،: نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة. أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه.

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