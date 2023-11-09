الحوثيين: قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية ضد الاحتلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، مساء اليوم الخميس، إن قواتهم
مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية "نُصرةً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا في غزة".
وتابع العميد سريع في بيان مصور: أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في(ايلات)
وأكد: العملية بفضل الله حققت أهدافَها بنجاحٍ وأدتْ لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو.
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