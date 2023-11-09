الحوثيين: قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية ضد الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، مساء اليوم الخميس، إن قواتهممستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية "نُصرةً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا في غزة".

وتابع العميد سريع في بيان مصور: أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في(ايلات)

وأكد: العملية بفضل الله حققت أهدافَها بنجاحٍ وأدتْ لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو.

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