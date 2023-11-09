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متحدث حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابى يشكل 3 محاور سياسى واجتماعى واقتصادى

11/9/2023 2:32:44 PM
(MENAFN- Youm7) قال معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران ، إن العمل السياسي فى مصر يجب أن يمارس من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا انهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة.
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنه ينتمي سياسيا لحزب العدل، داعيا الحضور للتغير، ولكل مواطن حق بالعيش فى هذا الوطن، مؤكدا أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لذا أعلن حزب العدل دعمه الكامل للمرشح الرئاسي فريد زهران.
ولفت في كلمته إلى أن البرنامج ينطلق من خلال ثلاث محاور أساسية، سياسي واجتماعي واقتصادي.
جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)








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