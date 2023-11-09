الخارجية الأمريكية: 106 شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح أمس

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبر رفح مفتوح اليوم لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب، متابعة: "سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان بالفرار من شمال غزة".

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع جون كيربى: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".