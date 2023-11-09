استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 17 آخرين برصاص الاحتلال شرق نابلس

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطينى وأصيب 17 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التى اقتحمت مُخيم "بلاطة" شرق مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية مع استمرار اقتحام "جنين" ومُخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مقتضب، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب عزمى قدرى حطاب (22 عامًا) بعد إصابته برصاصة فى البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مُخيم "بلاطة"، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع سكانه، أصيب إثرها 18 شخصًا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاد الشاب حطاب.









