استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 17 آخرين برصاص الاحتلال شرق نابلس

(MENAFN
- Youm7) استشهد شاب فلسطينى وأصيب 17 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التى اقتحمت مُخيم "بلاطة" شرق مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية مع استمرار اقتحام "جنين" ومُخيمها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مقتضب، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب عزمى قدرى حطاب (22 عامًا) بعد إصابته برصاصة فى البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مُخيم "بلاطة"، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع سكانه، أصيب إثرها 18 شخصًا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاد الشاب حطاب.
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