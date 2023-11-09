أسوشيتد برس تبرز مطالبة مصر للعالم بتقديم مزيد من الدعم الإنسانى لغزة

MENAFN - Youm7) أبرزت وكالة "اسوشيتد برس" للأنباء، مطالبة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، لإسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفًا ما يدخل إلى القطاع بأنه "محدود للغاية"، كما أبرزت الوكالة مناشدة الوزير شكرى للمجتمع الدولى والدول المانحة على وجه الخصوص بضرورة مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، حيث قال: "إن الدعم الذى دخل غزة بالفعل لا يعد كافيًا لتلبية احتياجات كافة سكان القطاع وأن التعقيدات المتعدة التى تقوم بها إسرائيل على صعيد إدخال المساعدات قد أدت إلى مزيد من تدهور الموقف".





ولفتت "اسوشيتد برس" إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد افتتح أعمال المؤتمر بتوجيه نداء لإسرائيل بأن توفر حماية للمدنيين، مؤكدًا على أن "كل الأنفس البشرية ذات مكانة متساوية فى القيمة "، وقال أن وقف إطلاق النيران يهدف فى المقام الأول إلى تسريع تقديم المساعدات الإنسانية ثم التقدم صوب تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار.





ونقلت الوكالة، عن مصادر فى مكتب الرئيس الفرنسى أن السلطات الإسرائيلية لم تتم دعوتها لحضور الاجتماعات التى انعقدت اليوم فى العاصمة الفرنسية، برغم اطلاعها على نية باريس عقد تلك الاجتماعات التى تهدف إلى بحث الوضع الإنسانى للمدنيين فى غزة وسبل تقديم مزيد من الإغاثة لهم.





وقالت الوكالة إنها فشلت فى الحصول على تعليق من الجانب الإسرائيلى، على اجتماعات باريس التى شارك فيها بالحضور ممثلون عن خمسين دولة عربية وغربية إلى جانب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ومنظمات غير حكومية، والتى انتهت بالتأكيد على ضرورة المسارعة بتقديم المساعدات للمدنيين فى غزة ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية فى القطاع الذى يتلقى ضربات جوية وبرية مكثفة من إسرائيل التى تفرض عليه حصارًا خانقًا، وقطعت فيه دول العالم الكبرى وعودًا بتقديم الدعم الإنسانى وفق سيناريوهات متنوعة وأفكار جديدة.





وأشارت اسوشيتد برس إلى أن 5ر1 مليون من سكان غزة (70 % من سكان القطاع) قد نزحوا عن ديارهم وأن تقديم الغوث الإنسانى لتخيف الأزمة الإنسانية فى المناطق الفلسطينية سيحتاج على الأقل إلى 2ر1 مليار دولار أمريكي.





وقال الرئيس الفرنسى إن الحرب على الإرهاب لا يمكن القيام بها بلا قواعد، وإن إسرائيل تعلم جيدًا تلك القواعد، مشددًا على أن الإرهاب "يطال الجميع وينال من قيمنا"، وإن محاربته هى فى مضمونها حرب على العنف، مشددًا على ضرورة أن تتوقف آلة الحرب وأن تبدأ الآلة الدبلوماسية عملها لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.





وأضاف: "يجب أن نتعلم من أخطائنا، ولا نقبل ذلك النوع من السلام الهش الذى سرعان ما يرتد بالجميع إلى دائرة العنف"، فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، على أن ما تقوم به إسرائيل لا يمكن اعتباره حربًا على حماس بقدر اعتباره حربًا ضد الشعب الفلسطينى كله.





كذلك قدم رئيس قبرص نيكوس كريستوديولايس، مقترحًا بعمل ممر إنسانى بحرى لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بصورة أكثر سرعة ومأمونية، وقال أن بلاده تناقش هذا المقترح مع كافة الأطراف المعنية بما فى ذلك إسرائيل، موضحًا أن الخطة تقترح تجميع المساعدات الإنسانية فى ميناء "ليماصول" القبرصى الواقع على مسافة 255 ميلًا (410 كيلومترات) من ساحل غزة ومن ثم إرسالها إليه.





كما قدمت فرنسا أفكارًا بشأن إخلاء المصابين الفلسطينيين إلى مستشفيات عائمة قبالة السواحل الفلسطينية ترسو قبالة شاطىء غزة وأن يتم نقلهم إليها عبر المروحيات، وبحسب اسوشيتد برس، أرسلت باريس مروحيات نقل ترابض الآن قبالة سواحل قبرص وتقوم فرنسا يتجهيز مزيد من المروحيات وتجهيزها طبيًا.





بموازاة ذلك، أعلن وزير خارجية إيطاليا انطونيو تاجانى، أن بلاده قد أرسلت سفينة طبية هى الآن فى مسارها إلى قبرص؛ استعدادًا لتوجيهها إلى أقرب مكان ممكن من مسرح الصراع فى غزة.





وقال الرئيس الفرنسى أن حكومته ستقدم 80 مليون يورو إضافية (85 مليون دولار أمريكي)، فى صورة مساعدات إنسانية للمدنيين من سكان غزة ليصل بذلك إجمالى التمويل الفرنسى للفلسطينيين هذا العام إلى 100 مليون يورو (107 ملايين دولار أمريكي).





فيما أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم خلال اجتماعات باريس، عن تقديم 20 مليون يورو (21 مليون دولار أمريكي) كتمويل للأنشطة الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين إضافة إلى إطلاق 71 مليون يورو (76 مليون دولار أمريكي) سبق أن تعهدت ألمانيا بتقديمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.





وقدمت الدانمارك 75 مليون كرونه (7ر10 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية للمدنيين فى غزة، وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والصليب الأحمر الدولي.





فى غضون ذلك، قدم الاتحاد الأوروبى (27 دولة) مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يورو (107 ملايين دولار أمريكي)؛ لدعم الأنشطة الإنسانية والإغاثية للمدنيين من سكان قطاع غزة، وأعلن رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميتشيل، عن ذلك العطاء فى اجتماعات باريس اليوم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين على مستوى العالم.