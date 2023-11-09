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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصمود الفلسطينى سينتصر فى النهاية

11/9/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Youm7) قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يسجل إعجابه بالصمود الفلسطيني، مشيرا إلى أنه بالرغم من التنكيل بالفلسطينيين إلا أن صمودهم هو السلاح الذى سيكسب فى النهاية.



وأضاف، خلال لقاء عبر "زووم" خلال برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يتابع بكل إشفاق ويضج بما ينشر من صور يندي لها جبين الإنسانية، لافتا إلى أن العمارات تهبط فوق رؤوس أصحابها دون تفرق، و70% من الضحايا أطفال وسيدات وكبار سن، ليس لهم أي ذنب مما يحدث.



وأشار إلى أن أخلاق المحارب تشدد عليه أن يحارب محارب مثله وليس مواطن أعزل أو طفل أو امرأة، متابعا: "للأسف نحن في زمن الأكاذيب".



وأردف: "ما حدث لليهود في أوروبا كلنا شهود عليه، ولكن هذا لا يبرر أن تنكل إسرائيل بشعب آخر لا علاقة له بما حدث لليهود في أوروبا"، منوها أنه عاش فترة طويلة كان اليهود في مصر موجودين ويتمتعون بكل الحرية، وكان منهم من له دور في الصناعة والتجارة.



وواصل: "كنت اسكن خلال فترة الكلية في فندق تملكه يهودية، وكانت ترعانا كما لو كانت أم، وأيضًا عمل فترة في البرازيل وقابل يهود ووجد منهن سيدات فضليات، وأرى أن أغلب يهود مصر هاجروا إلى أمريكا اللاتينية والأمريكتين، وليس إلى فلسطين لأنهم يعرفون جيدا حقيقة ما يحدث".












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