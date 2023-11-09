المغرب يجدد دعوته إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) جددت المملكة المغربية، اليوم/الخميس/، دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة.

وأكد المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، فؤاد يازوغ، أن المغرب، متشبث بأهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء والإزدهار لجميع شعوب المنطقة، ويؤكد مشاركته وبتنسيق مع جميع الشركاء لتعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية فى غزة فى أسرع وقت ممكن.



وجدد يازوغ، فى كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال المؤتمر الإنسانى الدولى من أجل السكان المدنيين فى غزة، المنعقد فى الإليزيه، رفض بلاده لأى شكل من أشكال العنف ضد المدنيين وضرورة حمايتهم، فضلا عن ضرورة العمل الجماعى لإنهاء الوضع المأساوى والخطير للغاية فى غزة، والذى لم يعد مقبولا لا قانونيا ولا إنسانيا.



وجدد المسؤل المغربي، أمام المشاركين فى المؤتمر، موقف المغرب الراسخ الذى أعلن عنه العاهل المغربى الملك محمد السادس، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام بجوار دولة إسرائيل.



وأضاف المسؤول، أن الوضع الخطير فى الشرق الأوسط سببه استمرار القضية الفلسطينية بدون حل منذ عقود، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وعلى أساس حل الدولتين، كفيل بإخراج المنطقة من منطق الصراع ودوامة العنف إلى منطق العيش المشترك فى أمن وسلام وفى كنف الإزدهار والرخاء.

وأشار يازوغ إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، يتعين على المجتمع الدولى التعجيل بإيجاد آفق سياسى يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.



وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أشار المسؤل المغربى إلى أنه فى إطار التزام الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الثابت لصالح القضية الفلسطينية، وجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، شملت كميات كبيرة من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية والمياه، وتم تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح.



وشارك فى المؤتمر الإنسانى الدولى من أجل السكان المدنيين فى غزة، المنظم بمبادرة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأطراف الرئيسيون المشاركون فى الاستجابة الإنسانية فى غزة، ويهدف إلى تقديم استجابة من المجتمع الدولى لاحتياجات وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، وجمع الدعم الدولى على أساس الاحتياجات التى حددتها الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).