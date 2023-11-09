وزير النقل يلتقى أهالى كفر العلو بحلوان ويوضح كيفية تعويض متضررو القطار السريع

فى مستهل جولة المهندس كامل الوزير –

وزير النقل

بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائى السريع فى المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة بأهالى بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائى السريع مع اراضيهم ومساكنهم وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، و النائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيرى وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.





وفى بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لاهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار احد اثناء تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك ما حدث فى جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.





وأكد وزير النقل للأهالى على أن حضوره اليهم اليوم لكى يجلس معهم ويستمع لهم قائلًا "احنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف ايه مشاكلهم"، مضيفًا اننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالى أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكدًا لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الارض أو البيت" والدولة حريصة جدًا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.





وأضاف الوزير موجهًا حديثه للأهالى أن وزارة النقل فى كل مشروعاتها فى جميع القطاعات تدرس جيدًا ايسر المسارات التى يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشارى للمشروع.





وفى رد للوزير على أحد الأهالى المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن هو واولادة فى نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير أن كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لإجمالى المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التى ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفى رد على سيدة أخرى من الأهالى التى اوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشارى والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفًا للسيدة اذا كنتى ترغبى فى بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتى تريدى التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلًا عنه سنخصص لكى وحدة سكنية.





وخلال حديثهم وجه الأهالى رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدين أن بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا أن الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هى معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له أن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل أن يسألوها وبدد مخاوفهم.





وقبل نهاية اللقاء اصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الأهالى الداله على ملكية الاراضى والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا أن لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد أن تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها فى عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.



