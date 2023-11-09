Friday, 10 November 2023 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفد وكالة الدواء بالكونغو الديمقراطية يختتم زيارته لمصر

11/9/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم وفد من دولة الكونغو الديمقراطية ، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، زيارته لمصر، والتى استمرت لمدة خمسة أيام.





واستقبل الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد في مستهل زيارته لمصر، وعقد معهم لقاء ختاميا في نهاية الزيارة، وذلك بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وكذا ممثلين عن شركاء الصناعة الدوائية المصرية.





وتم خلال الزيارة استكمال مناقشة آليات تفعيل الأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية؛ لتوجيه قطاع الصناعة المحلية لعمل التنسيق اللازم مع غرفة التجارة والصناعة الكونغولية المصرية، وذلك تعميقا للاستفادة من بنود مذكرة التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة المصرى والجانب الكونغولى.





وأكد ممثلو الهيئات المصرية، حرص الدولة المصرية على التوسع في نطاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة العظمى من الفرص الاستثمارية الضخمة في العديد من المجالات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات تطوير البنية التحتية والإنشائية، وكذلك مجال الصناعات الغذائية.





ويذكر أن الوفد الكونغولي قام خلال الزيارة بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.





يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وفتح آفاق دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.












MENAFN09112023000132011024ID1107402986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث