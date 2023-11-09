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اتحاد العمال يشيد بتوجيه الرئيس السيسى أموال حملته الانتخابية لصالح غزة

11/9/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ، بتوجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، والتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة.



وقال جبران إن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة، قرار رائد وإنسانى، ويؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة من تحديات.



وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، وأن الحملة الانتخابية حملة نجحت بحرفية في لم جموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع جميع فئات الشعب المصرى.



وأكد رئيس عمال مصر دعم الاتحاد وكافة نقاباته العمالية البالغ عددها نحو 27 نقابة عامة في جميع المجالات، تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار عشر سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.












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