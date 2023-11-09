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الأزهر يعلن مد فترة التقديم لمسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم حتى الأحد

11/9/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Youm7) قرر قطاع المعد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023– 2024م، وبإشراف والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الأحد القادم الموافق 12-11-2023م؛ وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة؛ ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.



وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، وحثت الإدارة الطلاب على التقديم في المسابقة للتنافس في حفظ كتاب الله وترتيله، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.



وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم؛ وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.



وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات، هي:‏

‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 100 ألف جنيه والمركز العاشر 55 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى.



‏المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 70 ألف جنيه والمركز العاشر 52 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.



المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏ الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأوليذى في هذا المستوى.



‏المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏ الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.



كما حددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى، ‏حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية المصريين والوافدين، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023م.‏



وجاءت أهم شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:‏

المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه. ‏

المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه. ‏

المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم فيه. ‏



وأوضح فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على ‏أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: اختبار داخلي في المعهد أو المكتب أو الرواق.

المرحلة الثانية: تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏

المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح في هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا في المسابقة يستحق الجائزة المقررة له.

المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد في القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏



وأوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن بالأزهر الشريف أنه لا يسمح للطالب بالتقدم ‏من جهتين مختلفتين (معهد/ مكتب/ رواق) في وقت واحد، كما لا يسمح للطالب بالاشتراك في أكثر من مستوى في المسابقة ذاتها، وأن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في ‏الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي.‏



علمًا بأن التقديم للمسابقة يكون إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط المرفق، ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة ‏وتقديمها لإدارة شئون القرآن بالمنطقة.



لمعرفة المزيد عن المسابقة ورؤيتها ومستوياتها وشروطها ومراحل ومكافآت الفائزين يتبع الرابط التالي:

العملي عن كيفية التقديم للمسابقة يمكنك مشاهد الفيديو من الرابط التالي: التقديم في المسابقة:










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