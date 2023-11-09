كندا تؤكد ضرورة الاهتمام بمعالجة احتياجات التكيف مع التغير المناخى فى إفريقيا

MENAFN - Youm7) أكد مدير قسم تمويل المناخ والبيئة فى البنك الإفريقى للتنمية جاريث فيليبس ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لتحديد ومعالجة احتياجات التكيف للبنية التحتية والأشخاص الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخى فى إفريقيا، فى الوقت الذى نشهد فيه تأثيرات أكثر حدة وأكثر تواترا لتغير المناخ فى جميع أنحاء العالم وخاصة فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك فى سياق موافقة صندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندى الإفريقى على تقديم 36.3 مليون دولار أمريكى لتعزيز التكيف مع المناخ فى القارة الإفريقية.





وأضاف: "أثبت برنامج صندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندى الإفريقى أنه مرفق فعال للغاية فى تقديم فوائد التكيف مع المناخ على نطاق واسع، ونأمل أن نتمكن من مواصلة دعم مكافحة تغير المناخ بفضل الدعم الذى لا يقدر بثمن من الحكومة الكندية".



وذكر بنك التنمية الإفريقى، فى بيان اليوم /الخميس/، أن القروض الميسرة الكندية تُوجَه لشركات القطاع الخاص فى بنين والمغرب، ففى بنين يدعم برنامج صندوق المناخ تصميم تدابير الحماية من المناخ وأفضل الممارسات فى عمليات الموانئ التى تخفف من مخاطر تغير المناخ الوشيكة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف، موضحا أن القرض الميسر من صندوق المناخ الكندى فى بنين يترافق معه قرض بقيمة 55 مليون يورو من البنك الإفريقى للتنمية.



وأشار البيان إلى توجيه قرض آخر للمغرب لمواجهة ندرة المياه ويشارك بنك التنمية الإفريقى فى تمويل قدره 150 مليون دولار إضافية.



ويعد صندوق المناخ جهدا مشتركا بين البنك وكندا ويهدف إلى تقديم قروض ميسرة لمشاريع تغير المناخ المؤهلة فى إفريقيا.





وقد وافق صندوق المناخ على مبلغ 20.4 مليون دولار لمشروعين آخرين يتعلقان بتغير المناخ فى القطاع العام، ويتمثل المشروع الأول فى قرض ميسر بقيمة 5.4 مليون دولار لزيادة وتعزيز الإنتاج الزراعى وزراعة الغابات والرعوية وسلاسل القيمة فى السنغال، أما المشروع الثاني، البالغ قيمته 15 مليون دولار لنيجيريا يتمثل فى دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية والحد من الفقر، من خلال إنشاء أنظمة بنية تحتية حضرية مرنة فى وجه تغير المناخ.