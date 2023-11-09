مجلس الأمن الروسى: أوكرانيا ترسل مدنيين غير مدربين للموت فى ساحات القتال

MENAFN - Youm7) قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم /الخميس/ إن أوكرانيا ترسل مدنيين غير مدربين إلى الخطوط الأمامية، وهم أشخاص عاديون تم انتزاعهم من حياتهم الطبيعية ومنحهم بنادق آلية.

وأضاف ميدفيديف -فى تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية- أن "عدونا يرسل الآن مجندين لا خبرة لهم إلى الخطوط الأمامية. لقد تم إعطاؤهم بنادق آلية وطلب منهم المضى قدما. ومن الواضح ما أدى إليه ذلك".



وبحسب (تاس)، أثارت التعبئة العامة المعلنة فى أوكرانيا بالفعل سلسلة من الفضائح. حيث تنشر وسائل الإعلام بانتظام قصصًا حول كيفية استخدام المسؤولين العسكريين للقوة ضد المجندين، وكيف يتم تعبئة الأشخاص غير المؤهلين للخدمة لأسباب صحية، وكذلك حول كيفية تهرب المشرعين والمسؤولين من الخدمة بأنفسهم وأخذ أبنائهم فى سن التجنيد إلى الخارج.