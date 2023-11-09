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الرئاسة الفرنسية: المساعدات المعلنة بالمؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو

11/9/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الرئاسة الفرنسية ، أن المساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.


وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في
وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض
:"نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع جون كيربى :"نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".










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