الرئاسة الفرنسية: المساعدات المعلنة بالمؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الرئاسة الفرنسية ، أن المساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في
وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض
:"نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتابع جون كيربى :"نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".
MENAFN09112023000132011024ID1107402981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.