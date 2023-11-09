ألمانيا تعتزم ترحيل 14 ألف نيجيرى بسبب الإقامة غير الشرعية على أراضيها

MENAFN - Youm7) كشف المستشار الألمانى أولاف شولتز، أن بلاده تعتزم ترحيل ما لا يقل عن 14 ألف نيجيرى يقيمون فيها بصفة غير شرعية؛ بسبب زيادة عدد النيجيريين الذين يطلبون حق اللجوء، ولا يملكون بطاقات هوية.

وقال المستشار الألمانى -فى مقابلة أجرتها معه صحيفة فانجارد النيجيرية اليوم الخميس- إن نحو 12 ألفًا و500 نيجيرى كان مسموحا لهم البقاء فى ألمانيا بسبب رفض حكومة نيجيريا قبول الأشخاص الذين لا يحملون أوراق الهوية اللازمة.

وأشار إلى تزايد طلبات اللجوء الأولية فى العام الجارى 2023 من النيجيريين ما أثار مخاوف قد تؤدى إلى ترحيل 14 ألفا منهم، غالبيتهم مقيمين بشكل غير شرعي.



وأبدى شولتز استعداد بلاده للتعاون من أجل تعزيز الهجرة، وقال "أى مواطن نيجيرى يحسن التصرف يمكنه العودة مرة أخرى إلى ألمانيا"، وهو ما أكد عليه فى لقائه مع رئيس نيجيريا أحمد بولا تينوبو الأسبوع الماضى خلال زيارته لنيجيريا والايكواس.





يذكر أن نيجيريا تعد من أكثر 10 دول يتقدم مواطنوها بطلب اللجوء إلى ألمانيا.







