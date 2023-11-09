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زاخاروفا: التصريحات الأخيرة لوزير إسرائيلى تؤكد امتلاك تل أبيب أسلحة نووية

11/9/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/ إن التصريحات الأخيرة لوزير التراث الإسرائيلى أميخاى إلياهو تؤكد بشكل قاطع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأضافت زاخاروفا -فى بيان نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية- "على خلفية سياسة إسرائيل التاريخية المتمثلة فى عدم اليقين بشأن حيازتها للأسلحة النووية، فإن هذه التصريحات لا تؤكد بوضوح وجود مثل هذه الأسلحة فى هذا البلد فحسب، بل تظهر أيضا الاستعداد للنظر بجدية فى إمكانية استخدامها فى سيناريوهات غير مناسبة تماما".


وتابعت: "هذا سبب جدى للتفكير فى المكان الذى قد ينتهى به ممثلو إسرائيل ذوو العقلية المتطرفة، حيث يدركون أن بإمكانهم فعل أى شيء فى ظل ظروف رعاية غير محدودة تقريبًا من الغرب".


وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا تعتبر تصريحات الوزير بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد سكان قطاع غزة "استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق".


وقالت "إن مثل هذه التصريحات تعنى أن جميع السكان المدنيين فى قطاع غزة مهددون بالأسلحة النووية. هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟ لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أى مبرر لمثل هذه التصريحات، خاصة أنها تأتى من مسؤول دولة مواقفها".


وأضافت أن "الديمقراطية هى نفسها ويعلنها الغرب الجماعى على أنها "الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط"، والتي، على ما يبدو، يجب أن تعنى صلاحها الكامل وغير المشروط فى أى موقف".


وتابعت أن مسألة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها فى الشرق الأوسط أصبحت أكثر أهمية وإلحاحا من أى وقت مضى.


وأضافت زاخاروفا "للتذكير، فإن أى تقدم فى هذا المجال يتم نسفه بشكل منهجى من قبل إسرائيل بدعم نشط وتواطؤ من الولايات المتحدة".







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