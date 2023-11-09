الأهلى يواجه الكويت الكويتى بحثاً عن مركز متقدم فى مونديال الأندية لليد

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على المراكز من الخامس إلى الثامن ، فى مواجهة نظيره الكويت الكويتى السبت المقبل 12:15 ظهرا،
ضمن منافسات المرحلة الترتيبية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تستضيفها السعودية في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى.
وتأتى مواجهة الفريقين العربيين
في مونديال اليد بعدما احتل الأهلى المركز الثاني خلف فريق برشلونة الذي تصدر المجموعة الأولى،
فيما جاء حل الكويت الكويتى وصيفا للمجموعة الثانية الذي تصدرها فوكس برلين الألماني.
ويسعى الأهلى للفوز على الكوين الكويتى، لضمان اللعب على مركز متقدم ، حيث ينتظر بطل مصر حال فوزه،
مواجهة الفائز من لقاء الخليج السعودي والنجمة البحريني على المركزين الخامس والسادس وفي حال الخسارة سوف يلتقي مع الخاسر من مباراة الخليج والنجمة على المركزين السابع والثامن
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