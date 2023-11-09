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الأهلى يواجه الكويت الكويتى بحثاً عن مركز متقدم فى مونديال الأندية لليد

11/9/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على المراكز من الخامس إلى الثامن ، فى مواجهة نظيره الكويت الكويتى السبت المقبل 12:15 ظهرا،
ضمن منافسات المرحلة الترتيبية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تستضيفها السعودية في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى.

وتأتى مواجهة الفريقين العربيين
في مونديال اليد بعدما احتل الأهلى المركز الثاني خلف فريق برشلونة الذي تصدر المجموعة الأولى،
فيما جاء حل الكويت الكويتى وصيفا للمجموعة الثانية الذي تصدرها فوكس برلين الألماني.
ويسعى الأهلى للفوز على الكوين الكويتى، لضمان اللعب على مركز متقدم ، حيث ينتظر بطل مصر حال فوزه،
مواجهة الفائز من لقاء الخليج السعودي والنجمة البحريني على المركزين الخامس والسادس وفي حال الخسارة سوف يلتقي مع الخاسر من مباراة الخليج والنجمة على المركزين السابع والثامن








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