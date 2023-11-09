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جمال علام وأبو الوفا يجتمعان بمنتخب الشباب قبل السفر إلى تونس

11/9/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبو الوفا عضوٍ المجلس اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض واللاعبين بفندق الاقامة للاطمئنان علي المنتخب قبل السفر إلي تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر الجاري .



ووجه جمال علا كلمة للاعبين ، أكد خلالها علي دعم مجلس ادارة الاتحاد بالكامل لهذا الجيل الواعد الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية ، مشيرا إلي أن المجلس يسخر كل إمكاناته لهذا الجيل .



أضاف علام أن منتخب مصر يشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها وتحقيق المركز الأول وهو المكان الطبيعي لمصر عند المشاركة في أي بطولة رغم أنها بطولة ودية لاعداد المنتخب ، لافتا إلي أنه لابد أن يكون جميع أعضاء الفريق علي قلب رجل واحد ويتعاهدون علي بذل كل ما لديهم من جهد وعرق للعودة من تونس بالكأس واستمرار التفوق والوصول لأبعد نقطة تنتظر هذا الجيل .



تابع رئيس الاتحاد أن كل ما يحتاجه هذا الجيل سيتم توفيره لتحقيق الأهداف المطلوبة، معربا عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن المجلس يعول كثيرا علي هذا الجيل الواعد ليكون نواة للمنتخب الأول .



وتحدث أبو الوفا للاعبين، وقال إن النجاح والفوز مرهون دائما ببذل الجهد والعرق ، ولابد أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من أجل العودة من تونس بكأس البطولة لكي يوجهون رسالة قوية للجميع بأن هذا الجيل عازم علي كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية .



ومن جانبه ، حرص وائل رياض علي تقديم الشكر لجمال علام وأبو الوفا علي الاهتمام الكبير من جانب المجلس ككل بمنتخب الشباب ، مؤكدا أن الجميع لن يبخل بقطرة عرق واحدة من أجل العودة بكأس البطولة واسعاد الجماهير المصرية .












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