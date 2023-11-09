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الأولمبية تعتمد سفر فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ومشاركة الترايثلون في كأس أسيا

11/9/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة فريق فيوتشر لكرة القدم لمواجهة فريق الهلال الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر القادم في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر.



ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وقرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن



كما اعتمد مجلس اللجنة الأولمبية مشاركة منتخب مصر للترايثلون في بطولة كأس أسيا المفتوحة للترايثلون المقرر إقامتها في مدينة كوتا كينابالو بدولة ماليزيا.



وتقام بطولة كأس أسيا المفتوحة للترايثلون خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري حيث تعتبر البطولة ضمن بطولات الرنك العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتشارك بعثة منتخب مصر بعدد 2 لاعب ومدرب.



ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الترايثلون بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.












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