الأهلى يفوز على سموحة ويصعد لنهائى دورى السلة سيدات

الأهلى يفوز على سموحة ويصعد لنهائى دورى السلة سيدات
التاريخ
11/9/2023 2:32:31 PM
(MENAFN
- Youm7) تأهل
فريق
سيدات سلة الأهلي
إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط
بعد الفوز على سموحة فى منافسات نصف النهائي من البطولة
وتغلب الاهلى على سموحة بنتيجة 65-38 فى إياب نصف النهائي، بينما فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 80/54
يذكر أن فريق الأهلى رجال توج ببطولة السوبر بعد التغلب على الزمالك فى المباراة التى أقيمت بالبحرين الشهر الماضى
ووقع اتحاد كرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات واقامة بطولات
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