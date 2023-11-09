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الأهلى يفوز على سموحة ويصعد لنهائى دورى السلة سيدات

11/9/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل
فريق
سيدات سلة الأهلي
إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط
بعد الفوز على سموحة فى منافسات نصف النهائي من البطولة



وتغلب الاهلى على سموحة بنتيجة 65-38 فى إياب نصف النهائي، بينما فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 80/54



يذكر أن فريق الأهلى رجال توج ببطولة السوبر بعد التغلب على الزمالك فى المباراة التى أقيمت بالبحرين الشهر الماضى



ووقع اتحاد كرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات واقامة بطولات












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