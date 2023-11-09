تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الادارية

(MENAFN
- Youm7) عقدت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني
للفرق المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والتى تقام بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى ، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.
من جانبه ، أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالتزام كافة الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة كافة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعدهم على رفع تصنيفهم العالمي .
وكشف محمد يحيي أن اللجنة البارالمبية حرصت على توفير فنادق للبعثات المشاركة بالبطولة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير سبل الراحة للأبطال.
ووجه يحيي يوسف الشكر لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورحسام الدين مصطفى لاثقتهم في شخصه
ومنحه شرف رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة للمرة الثانية هذا العام
متمنياً أن يكون التوفيق حليفه في هذه المهمة ويساهم في نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر الحبيبة.
من جانب آخر ، تلقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي موافقة 17 دولة على المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحه البارالمبية .
وتضم قائمة الدول التى أعلنت موافقتها على المشاركة
بالبطولة بشكل رسمى
17 دولة
وهم: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا
والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية و استونيا وفرنسا
وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.
جدير بالذكر ان البطولة تقام
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويشارك فيها 89 لاعبا ولاعبة يمثلون
17 دولة .
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