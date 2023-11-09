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تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الادارية

11/9/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني
للفرق المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والتى تقام بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى ، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.



من جانبه ، أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالتزام كافة الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة كافة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعدهم على رفع تصنيفهم العالمي .



وكشف محمد يحيي أن اللجنة البارالمبية حرصت على توفير فنادق للبعثات المشاركة بالبطولة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير سبل الراحة للأبطال.



ووجه يحيي يوسف الشكر لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورحسام الدين مصطفى لاثقتهم في شخصه
ومنحه شرف رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة للمرة الثانية هذا العام
متمنياً أن يكون التوفيق حليفه في هذه المهمة ويساهم في نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر الحبيبة.



من جانب آخر ، تلقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي موافقة 17 دولة على المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحه البارالمبية .



وتضم قائمة الدول التى أعلنت موافقتها على المشاركة
بالبطولة بشكل رسمى
17 دولة
وهم: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا
والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية و استونيا وفرنسا

وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.



جدير بالذكر ان البطولة تقام
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويشارك فيها 89 لاعبا ولاعبة يمثلون
17 دولة .












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