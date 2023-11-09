الأمين العام لمجلس التعاون: دول الخليج تتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أن تبوؤ دول المجلس مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني خلال الفترة الماضية يعكس مكانة دول المجلس الرائدة بين دول العالم في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون المنعقد في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد المعولي وبحضور المسؤولين عن الجهات المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس.
وقال البديوي إن ما حققته اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس من إنجازات متميزة خلال هذا العام يؤكد الحرص والاهتمام العالي بهذا المجال والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على أمن واقتصاد دول مجلس التعاون من وراء التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس إلى وصول دول الخليج إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما.
وذكر أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات المهمة ستكون ركيزة أساسية تدعم القائمين على مشاريع الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل بينها ما سينعكس إيجابا على شعوب دولها.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني. (النهاية)
ن ف ع / م ع ع
MENAFN09112023000071011013ID1107402973
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