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الأمين العام لمجلس التعاون: دول الخليج تتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني

11/9/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أن تبوؤ دول المجلس مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني خلال الفترة الماضية يعكس مكانة دول المجلس الرائدة بين دول العالم في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون المنعقد في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد المعولي وبحضور المسؤولين عن الجهات المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس.
وقال البديوي إن ما حققته اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس من إنجازات متميزة خلال هذا العام يؤكد الحرص والاهتمام العالي بهذا المجال والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على أمن واقتصاد دول مجلس التعاون من وراء التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس إلى وصول دول الخليج إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما.
وذكر أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات المهمة ستكون ركيزة أساسية تدعم القائمين على مشاريع الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل بينها ما سينعكس إيجابا على شعوب دولها.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني. (النهاية)

ن ف ع / م ع ع




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