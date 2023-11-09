مصر تؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لإدخال المساعدات لغزة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 11 (كونا) -- جددت مصر اليوم الخميس التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا مع الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
ونقل البيان عن السفير لوزا تأكيده خلال اللقاء على أهمية سرعة التوصل إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار مستعرضا جهود مصر لمعالجة الوضع الإنساني والأمني المتأزم في قطاع غزة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة بما في ذلك استهداف المدنيين واللجوء لسلاح التجويع والحصار.
ورحب لوزا بالمساعدات الإغاثية الإنسانية التي أعلنت عنها سنغافورة لمصلحة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرين منذ ما يزيد على شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أكد مالكي وفقا للبيان حرص سنغافورة على تقديم جميع أوجه الدعم الإنساني اللازم لسكان قطاع غزة ومواصلة العمل المشترك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN09112023000071011013ID1107402972
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