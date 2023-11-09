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مصر تؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لإدخال المساعدات لغزة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني

11/9/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 11 (كونا) -- جددت مصر اليوم الخميس التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا مع الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
ونقل البيان عن السفير لوزا تأكيده خلال اللقاء على أهمية سرعة التوصل إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار مستعرضا جهود مصر لمعالجة الوضع الإنساني والأمني المتأزم في قطاع غزة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة بما في ذلك استهداف المدنيين واللجوء لسلاح التجويع والحصار.
ورحب لوزا بالمساعدات الإغاثية الإنسانية التي أعلنت عنها سنغافورة لمصلحة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرين منذ ما يزيد على شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أكد مالكي وفقا للبيان حرص سنغافورة على تقديم جميع أوجه الدعم الإنساني اللازم لسكان قطاع غزة ومواصلة العمل المشترك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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